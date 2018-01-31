Комиссии Сената Польши поддержали изменения закона об Институте нацпамяти, предусматривающие наказание "украинских националистов"

Три комиссии Сената Польши в среду поддержали законопроект об изменениях в закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов", сообщает "Польское радио".

Как указано в сообщении на сайте "Польского радио", законопроект поддержали комиссии по правам человека, верховенства права, а также культуры и СМИ.

Представители комитетов отклонили предложение вычеркнуть из закона запись о "преступлениях украинских националистов" и не согласились на поправку сенатора Яна Рулевского, который хотел, чтобы из поправки убрали приговор в виде лишения свободы, оставив только штраф и ограничение свободы.

Комитеты также не согласились с поправками, предложенными сенатором Ежи Федоровичем, которые уточняли уголовное положение поправки в закон об Институте национальной памяти путем введения формулировки "концентрационные лагеря" и "лагеря смерти".

Как сообщали польские СМИ, 26 января в Сейме Польши прошло третье чтение пакета законопроектов, которыми предусмотрены изменения в закон об Институте национальной памяти. Среди них был и законопроект о запрете "бандеровской идеологии" в Польше.

Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, в соответствии со ст. 55 закона об Институте национальной памяти, уголовных производств против лиц, отрицающих эти преступления.

За отрицание "преступлений бандеровцев" предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до 3 лет.