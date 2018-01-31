Политика

20:41 31.01.2018

Комиссии Сената Польши поддержали изменения закона об Институте нацпамяти, предусматривающие наказание "украинских националистов"

Комиссии Сената Польши поддержали изменения закона об Институте нацпамяти, предусматривающие наказание "украинских националистов"

Три комиссии Сената Польши в среду поддержали законопроект об изменениях в закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов", сообщает "Польское радио".

Как указано в сообщении на сайте "Польского радио", законопроект поддержали комиссии по правам человека, верховенства права, а также культуры и СМИ.

Представители комитетов отклонили предложение вычеркнуть из закона запись о "преступлениях украинских националистов" и не согласились на поправку сенатора Яна Рулевского, который хотел, чтобы из поправки убрали приговор в виде лишения свободы, оставив только штраф и ограничение свободы.

Комитеты также не согласились с поправками, предложенными сенатором Ежи Федоровичем, которые уточняли уголовное положение поправки в закон об Институте национальной памяти путем введения формулировки "концентрационные лагеря" и "лагеря смерти".

Как сообщали польские СМИ, 26 января в Сейме Польши прошло третье чтение пакета законопроектов, которыми предусмотрены изменения в закон об Институте национальной памяти. Среди них был и законопроект о запрете "бандеровской идеологии" в Польше.

Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, в соответствии со ст. 55 закона об Институте национальной памяти, уголовных производств против лиц, отрицающих эти преступления.

За отрицание "преступлений бандеровцев" предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до 3 лет.

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