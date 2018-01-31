Политика

17:58 31.01.2018

Четыре фракции Запорожского горсовета устроили демарш из-за систематического отклонения их проектов решений промэрским большинством

Четыре фракции Запорожского горсовета устроили демарш из-за систематического отклонения их проектов решений промэрским большинством

Депутаты четырех фракций Запорожского городского совета - "Батькивщина", "Солидарность", "Укроп" и "Самопомич" – демонстративно покинули заседание горсовета в понедельник в знак протеста против "узурпации" власти в городе мэрией и промэрскими фракциями, которые, по их словам, отказываются принимать важные для города решения.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", депутаты заявили протест против действий мэрии и лояльного к ней депутатского большинства горсовета, состоящего из партий "Оппозиционный блок", "Наш край" и "Новая политика", которые отклоняют все проекты решений четырех "демократических".

Участники депутатского демарша выстроились в центре сессионного зала и заявили, что не видят смысла оставаться здесь, поскольку, по их словам, большинство горсовета регулярно и умышленно игнорируют важные для Запорожья проекты решений, среди которых решение о допороговых закупках, проведение нового конкурса управителей многоэтажных домов, создание наблюдательных советов на коммунальных предприятиях, а также увольнение руководства некоторых КП и увольнение заместителя мэра Запорожья Анатолия Пустоварова, который находится под следствием в результате обвинения его прокуратурой в коррупции.

"Мы сегодня, к сожалению, покидаем зал. Не знаю, будете ли вы принимать наши проекты решений… Мы готовы к конструктиву. Большинство должно работать над прозрачностью и законностью. Если конструктива не будет, тогда здесь будут жители Запорожья", - сказала на сессии глава фракции "Батькивщина" в Запорожском горсовете Ирина Костенко.

В результате в сессионном зале осталось 35 депутатов из 64. Таким образом, сессия осталась полномочной и после перерыва продолжила работу.

Оставшиеся на сессии депутаты обсуждают возможность закрытия нынешнего пленарного заседания и назначения еще одного пленарного заседания 25 сессии Запорожского горсовета.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Березюк заявляет о задержании главы фракции "Самопомич" в горсовете Запорожья и главы запорожской областной партячейки

Депутаты Одесского горсовета решили перенести сессию из-за беспорядков под мэрией

Сессия горсовета Днепра не началась из-за "баталий" в зале и отсутствия кворума

Трамп заявил, что ожидает укрепления отношений с Китаем

Мэр Черновцов инициирует роспуск горсовета

Н.Савченко: хочу запустить систему, дающую людям жить вне зависимости от того, кто является президентом

Глава Запорожской ОГА опасается, что ряд депутатов облсовета подыгрывают РФ в желании добиться спецстатуса для региона

Харьковский горсовет лишил мандата депутата – соратника Медведчука

Саша Боровик впервые пришел на сессию Одесского горсовета, но не досидел до конца: его вынесли из зала другие депутаты

Секретарем Днепропетровского горсовета избран представитель "Самопомочи"

ПОСЛЕДНЕЕ

Комиссии Сената Польши поддержали изменения закона об Институте нацпамяти, предусматривающие наказание "украинских националистов"

В Раде уже готовят правки ко второму чтению законопроекта об Антикоррупционном суде – нардеп

"Кремлевский доклад" актуализировал попытки крымских татар рассказать международному сообществу о нарушениях прав человека в Крыму – Чубаров

"Оппоблок" настаивает на отмене закона о восстановлении суверенитета Украины на Донбассе

Оппоблок в письме послам G7 заявил о нарушении прав оппозиции при представлении президентом кандидатов в ЦИК

Пучдемон признает поражение в противостоянии с Мадридом

Италия выделит EUR2 млн на гуманитарную помощь Украине

Китай в ответ на критику Трампа призвал Вашингтон отказаться от мышления в стиле "холодной войны"

Президент Франции предостерег Анкару от пересмотра целей турецкой операции в Сирии

"Наш край" предлагает установить жесткий контроль за ценами на лекарства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА