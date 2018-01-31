Четыре фракции Запорожского горсовета устроили демарш из-за систематического отклонения их проектов решений промэрским большинством

Депутаты четырех фракций Запорожского городского совета - "Батькивщина", "Солидарность", "Укроп" и "Самопомич" – демонстративно покинули заседание горсовета в понедельник в знак протеста против "узурпации" власти в городе мэрией и промэрскими фракциями, которые, по их словам, отказываются принимать важные для города решения.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", депутаты заявили протест против действий мэрии и лояльного к ней депутатского большинства горсовета, состоящего из партий "Оппозиционный блок", "Наш край" и "Новая политика", которые отклоняют все проекты решений четырех "демократических".

Участники депутатского демарша выстроились в центре сессионного зала и заявили, что не видят смысла оставаться здесь, поскольку, по их словам, большинство горсовета регулярно и умышленно игнорируют важные для Запорожья проекты решений, среди которых решение о допороговых закупках, проведение нового конкурса управителей многоэтажных домов, создание наблюдательных советов на коммунальных предприятиях, а также увольнение руководства некоторых КП и увольнение заместителя мэра Запорожья Анатолия Пустоварова, который находится под следствием в результате обвинения его прокуратурой в коррупции.

"Мы сегодня, к сожалению, покидаем зал. Не знаю, будете ли вы принимать наши проекты решений… Мы готовы к конструктиву. Большинство должно работать над прозрачностью и законностью. Если конструктива не будет, тогда здесь будут жители Запорожья", - сказала на сессии глава фракции "Батькивщина" в Запорожском горсовете Ирина Костенко.

В результате в сессионном зале осталось 35 депутатов из 64. Таким образом, сессия осталась полномочной и после перерыва продолжила работу.

Оставшиеся на сессии депутаты обсуждают возможность закрытия нынешнего пленарного заседания и назначения еще одного пленарного заседания 25 сессии Запорожского горсовета.