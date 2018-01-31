"Наш край" предлагает установить жесткий контроль за ценами на лекарства

Партия "Наш край" призывает Кабинет министров установить жесткий контроль за ценообразованием на лекарства и обеспечить реализацию государственной программы "Доступные лекарства", заявил сопредседатель партии Александр Мазурчак.

"Доступные лекарства" до сих пор остаются недоступными. Многочисленные звонки с жалобами на "горячую" линию "Нашего края" об отсутствии необходимых лекарств в аптеках и отказы в рецептах свидетельствуют, что правительственная программа провалена", – цитирует А.Мазурчака пресс-служба партии в среду.

Он уверен, что бездействие правительства приводит к неконтролируемому росту стоимости лекарств. Сопредседатель партии подчеркнул, что для многих больных лекарства становятся недосягаемыми из-за цены.

"Правительство должно немедленно установить жесткий контроль за ценообразованием на лекарства и обеспечить реализацию государственной программы "Доступные лекарства"", – резюмировал А.Мазурчак.

В партии проинформировали, что правительственная программа "Доступные лекарства" действует с 1 апреля 2017 года. Программа предусматривала возмещение полной или частичной стоимости препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа и бронхиальной астмы. В 2017 году на программу было выделено из государственного бюджета 700 млн грн., выполнена программа на уровне 70%.

В программу на 2018 год добавлено 42 лекарства, перечень составляет 199 единиц. Перечень заболеваний расширен тремя новыми нозологиями: для лечения язвы и хронических гастроэнтерологических патологий, депрессивных состояний и анемии беременных в первом триместре. В бюджете на 2018 год на реализацию запланировано 1 млрд. грн. без учета роста цен на лекарства.