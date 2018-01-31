Политика

12:49 31.01.2018

"Наш край" предлагает установить жесткий контроль за ценами на лекарства

"Наш край" предлагает установить жесткий контроль за ценами на лекарства

 Партия "Наш край" призывает Кабинет министров установить жесткий контроль за ценообразованием на лекарства и обеспечить реализацию государственной программы "Доступные лекарства", заявил сопредседатель партии Александр Мазурчак.

"Доступные лекарства" до сих пор остаются недоступными. Многочисленные звонки с жалобами на "горячую" линию "Нашего края" об отсутствии необходимых лекарств в аптеках и отказы в рецептах свидетельствуют, что правительственная программа провалена", – цитирует А.Мазурчака пресс-служба партии в среду.

Он уверен, что бездействие правительства приводит к неконтролируемому росту стоимости лекарств. Сопредседатель партии подчеркнул, что для многих больных лекарства становятся недосягаемыми из-за цены.

"Правительство должно немедленно установить жесткий контроль за ценообразованием на лекарства и обеспечить реализацию государственной программы "Доступные лекарства"", – резюмировал А.Мазурчак.

В партии проинформировали, что правительственная программа "Доступные лекарства" действует с 1 апреля 2017 года. Программа предусматривала возмещение полной или частичной стоимости препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа и бронхиальной астмы. В 2017 году на программу было выделено из государственного бюджета 700 млн грн., выполнена программа на уровне 70%.

В программу на 2018 год добавлено 42 лекарства, перечень составляет 199 единиц. Перечень заболеваний расширен тремя новыми нозологиями: для лечения язвы и хронических гастроэнтерологических патологий, депрессивных состояний и анемии беременных в первом триместре. В бюджете на 2018 год на реализацию запланировано 1 млрд. грн. без учета роста цен на лекарства.

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