После обнародования "кремлевского доклада" США ждет от РФ выполнения Минских соглашений и введения миротворцев ООН на Донбасс

После обнародования Минфином США "кремлевского доклада" Вашингтон ждет от России выполнения Минских соглашений и введения миротворческой миссии ООН на оккупированные территории Донбасса, эскалация же конфликта приведет к ужесточению со стороны США, считает представитель Украины гуманитарной подгруппе ТКГ, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Официальные представители США подчеркивают, что это лишь доклад и только списки, и пока это пока не усиление санкций. Но от "только докладов и списков" уже колотит российский истеблишмент, потому что это черная метка, знак, что в приличном обществе их будут сторониться", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

В то же время, как отмечает И.Геращенко, США оставляет возможности для диалога с РФ, демонстрируя, что теперь мяч на стороне Москвы.

"Выполнение Минских соглашений, прекращение агрессии, освобождение украинских заложников и политзаключенных, прекращение финансирования боевиков и поддержки так называемых "республик", возвращение Донбасса и Крыма, введение миротворческой миссии ООН на оккупированные территории для принуждения к миру - вот что ожидает Вашингтон от Москвы", - отметила нардеп.

Вместе с тем, если Кремль пойдет по пути эскалации, то США включат болезненные санкции. "Выбор за Кремлем", - подчеркнула И.Геращенко.

Между тем она отметила, что другие международные структуры и институты, в первую очередь европейские, пока не готовы к ужесточению санкций и выступают за политику умиротворения.

Как сообщалось, 29 января 2018 года Минфин США опубликовал предусмотренный новым законом о санкциях "кремлевский список", в него вошли бизнесмены Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Михаил Фридман, Алишер Усманов, Вагит Алекперов, Петр Авен, Леонид Федун, Андрей Косогов, Алексей Кузьмичев, Александр Мамут, Юрий Мильнер, Алексей Мордашов, Михаил Прохоров, Виктор Вексельберг, Владимир Евтушенков.

Согласно докладу, направленному в Конгресс, в список вошли 96 крупных бизнесменов, имеющих состояние более $1 млрд, а также 114 чиновников и глав госкомпаний. В их числе - Дмитрий Медведев, Игорь Шувалов, Антон Силуанов, Максим Орешкин, Аркадий Дворкович, Николай Никифоров, Алексей Миллер, Игорь Сечин, Герман Греф, Андрей Костин, Борис Ковальчук, Сергей Горьков, Алексей Лихачев, Виталий Савельев, Николай Токарев и другие.

Закон "О противодействии противникам США посредством санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act; CAATSA) обязывает министра финансов США представить в Конгресс доклад в отношении антироссийских санкций после консультаций с директором национальной разведки и государственным секретарем.

В приложении к докладу, которое останется засекреченным, могут включаться лица с меньшим состоянием и не входящие в число высших должностных лиц. Отдельной его частью является список предприятий, имеющих долю государства более 25% и выручку более $2 млрд.