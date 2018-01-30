Политика

20:53 30.01.2018

Порошенко и Альфано обсудили приоритетные вопросы украинско-итальянского взаимодействия и ситуацию на Донбассе

Порошенко и Альфано обсудили приоритетные вопросы украинско-итальянского взаимодействия и ситуацию на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики, действующим председателем ОБСЕ Анджелино Альфано.

"Глава Украинского государства поздравил Италию с началом председательства в ОБСЕ и поблагодарил за включение вопроса урегулирования ситуации на Донбассе в приоритеты ее работы. Было отдельно привлечено внимание на дальнейшее ухудшение ситуации с правами человека на территории оккупированного Крыма", - сообщает во вторник вечером пресс-служба главы Украинского государства.

Президент Украины проинформировал итальянского собеседника о ситуации на Донбассе и приветствовал решение А.Альфано посетить в среду этот страдающий от российской агрессии регион.

"Собеседники также обсудили приоритетные вопросы двустороннего взаимодействия. Глава внешнеполитического ведомства Италии приветствовал активизацию итальянского бизнеса в Украине в результате улучшения инвестиционного климата путем проведения успешных реформ", - информируют в пресс-службе.

Глава Украинского государства поблагодарил представителя Италии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности за соавторство соответствующих резолюций Генеральной ассамблеи ООН, а также по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

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