Посольство Украины ожидает, что США продолжат шаги по усилению санкций против РФ

Посольство Украины в США выражает надежду, что Вашингтон продолжит принимать шаги для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе, предусмотренные положениями закона "О противодействии противникам США посредством санкций (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act; CAATSA).

"Мы надеемся, что администрация Соединенных Штатов продолжит принимать решительные шаги для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, включая те, которые предусмотрены положениями CAATSA", - сообщает украинское посольство в США на странице в соцсети Фейсбук во вторник.

В украинском диппредставительстве отмечают, что закон от 2017 года "Противодействие противникам Америки через санкции" (CAATSA) предусматривает дальнейшее усиление санкционного режима против РФ, включая введение дополнительных санкций против российских специальных проектов по добыче нефти, финансовых учреждений, проявлений коррупции в РФ, нарушителей прав человека, российского оборонного и разведывательного секторов, развития российских энергетических трубопроводов и приватизации.

Как сообщалось, 29 января 2018 году Минфин США опубликовал предусмотренный новым законом о санкциях "кремлевский список", в него вошли бизнесмены Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Михаил Фридман, Алишер Усманов, Вагит Алекперов, Петр Авен, Леонид Федун, Андрей Косогов, Алексей Кузьмичев, Александр Мамут, Юрий Мильнер, Алексей Мордашов, Михаил Прохоров, Виктор Вексельберг, Владимир Евтушенков.

Согласно докладу, направленному в Конгресс, в список вошли 96 крупных бизнесменов, имеющих состояние более $1 млрд, а также 114 чиновников и глав госкомпаний. В их числе - Дмитрий Медведев, Игорь Шувалов, Антон Силуанов, Максим Орешкин, Аркадий Дворкович, Николай Никифоров, Алексей Миллер, Игорь Сечин, Герман Греф, Андрей Костин, Борис Ковальчук, Сергей Горьков, Алексей Лихачев, Виталий Савельев, Николай Токарев и другие.

Закон "О противодействии противникам США посредством санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act; CAATSA) обязывает министра финансов США представить в Конгресс доклад в отношении антироссийских санкций после консультаций с директором национальной разведки и государственным секретарем.

В приложении к докладу, которое останется засекреченным, могут включаться лица с меньшим состоянием и не входящие в число высших должностных лиц. Отдельной его частью является список предприятий, имеющих долю государства более 25% и выручку более $2 млрд.