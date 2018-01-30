Политика

19:12 30.01.2018

Гройсман и Альфано обсудили текущее состояние украинско-итальянского взаимодействия и перспективы его развития

Гройсман и Альфано обсудили текущее состояние украинско-итальянского взаимодействия и перспективы его развития

Италия была и остается хорошим партнером Украины, и Киев готов углублять и всесторонне развивать двусторонние отношения в политической и экономической плоскости, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано.

"Италия - наш традиционный партнер. У нас много общего, и есть возможность строить хорошо общее будущее", - цитирует В.Гройсмана пресс-служба Кабинета министров Украины.

Украинский премьер поблагодарил правительство Италии за постоянную поддержку Украины по защите территориальной целостности и противодействия российской агрессии. Этот вопрос, подчеркнул глава правительства, приобретает особое значение в контексте председательства Италии в ОБСЕ в 2018 году.

"Для моего государства ситуация в Украине всегда в поле зрения. Мы отмечаем макроэкономический прогресс в Украине и видим вызовы, перед которыми стоит ваше государство. Поэтому готовы всячески помочь", - отметил А.Альфано.

Во время встречи стороны обсудили результаты реформ в Украине и экономические планы правительства на этот год. Среди них ключевое место занимает проведение масштабной приватизации по новому законодательству. В.Гройсман пригласил итальянские компании принять участие в продаже активов, а также предложил оценить перспективы совместной реализации проектов в промышленности и энергетике. Причем сектор энергетики, по мнению главы правительства, может быть интересным как с точки зрения общих работ по модернизации украинской газотранспортной системы, так и с точки зрения участия итальянского бизнеса в проектах по добыче газа в Украине.

"Экономика растет и будет расти, а мы приглашаем итальянскую сторону к сотрудничеству", - сказал В.Гройсман.

В свою очередь А.Альфано подчеркнул, что в последнее время итальянский экспорт в Украину вырос на 20%, а украинский в Италию - на 24%.

"Это хорошие показатели. И такими темпами наше партнерство быстро приобретет признаки стратегического. Мы рассчитываем на сотрудничество в области инфраструктуры, энергетики, инновациях", - сказал глава МИД Италии.

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