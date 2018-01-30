Политика

18:55 30.01.2018

Реальные санкции могут последовать за "кремлевским докладом"

Реальные санкции могут последовать за "кремлевским докладом"

Подготовка конкретных санкционных мер одновременно с "кремлевским докладом", опубликованным в ночь на 30 января, не входила в планы и задачи министерства финансов США, заявил глава ведомства Стивен Мнучин в ходе слушаний в банковском комитете Сената.

Однако в конечном итоге этот документ приведет к новым реальным санкциям, сказал С.Мнучин, не уточнив, будут ли меры применяться к России в целом, ко всем участникам списка или выборочно. Его выступление цитирует агентство Bloomberg.

Далее сенаторы задали вопрос о том, согласен ли министр финансов США с главой ЦРУ Майком Помпео, заявившим, что Россия может вмешаться в ход промежуточных выборов в Конгресс в 2018 году. С.Мнучин ответил, что главе ЦРУ виднее. "Я не расхожусь с ним во мнениях по этому вопросу", - добавил он.

Минфин США составил "кремлевский список" исходя из формальных критериев, включив в него бизнесменов РФ с состоянием от $1 млрд (по публичным источникам), глав всех крупнейших госкомпаний и банков, а также правительство России в полном составе. Всего в перечне 210 человек.

"Кремлевский список" не является санкционным, его фигуранты не подпадают под санкции. Более того, включение в перечень не означает, что Минфин считает, что они соответствуют санкционным критериям.

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