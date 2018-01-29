Политика

19:40 29.01.2018

Киев призвал РФ вывести свои вооруженные формирования с временно оккупированных территорий Грузии и Украины

Киев призвал РФ вывести свои вооруженные формирования с временно оккупированных территорий Грузии и Украины

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает ратификацию Государственной думой РФ т.н. соглашения о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил самопровозглашенной "Республики Южная Осетия" (оккупированная территория Грузии) в состав Вооруженных сил РФ.

Как сообщается в комментарии украинского внешнеполитического ведомства, в МИД Украины также осуждают открытие российской оккупационной властью таможенного пункта в Ахалгори (Цхинвальском регионе) и создание специализированного таможенного пункта в Сухуми в Абхазии.

"Этот очередной провокационный шаг является продолжением политики Кремля по дестабилизации ситуации в Черноморском регионе и подрыву архитектуры европейской безопасности. Призываем Российскую Федерацию выполнять свои обязательства в рамках международного права и вывести все свои вооруженные формирования и оккупационные администрации из временно оккупированных территорий Грузии и Украины", - говорится в документе.

МИД Украины в очередной раз выражает свою непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.

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