Нападение российских силовиков на "Крымскую инициативу" показывает боязнь перед помогающими друг другу крымчанами – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин после того, как накануне в оккупированном Россией Крыму на встречу общественного объединения "Крымская инициатива" ворвались представители т.н. правоохранительных органов, напомнил о требовании демократического мира прекратить нарушение прав человека и политические преследования на полуострове.

"Российские оккупанты ворвались на встречу общественного объединения "Крымская солидарность". Это ж надо так бояться того, что крымчане помогают друг другу и поддерживают семьи политзаключенных. Прекратить нарушение прав человека и политическое преследование в оккупированном Крыму - требование всего демократического мира к РФ", - написал П.Климкин на своей странице в Твиттер в понедельник.

Как сообщалось, 27 января, на встречу участников крымскотатарского общественного движения "Крымская солидарность" в г. Судаке вторглись сотрудники т.н. правоохранительных органов, сообщил депутат Украины фракции "Блок Петра Порошенко", председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Вскоре после начала собрания, в котором участвовали около 150 человек - близкие и родственники крымских политзаключенных, члены региональных и местных меджлисов, активисты крымскотатарского национального движения, адвокаты, ворвались 60-70 сотрудников оккупационной полиции, ОМОНА, Центра по противодействию экстремизму. Были замечены также силовики, отмеченные шевронами Росгвардии. К месту проведения собрания подтянули автозаки", - написал он на своей странице в Фейсбук в воскресенье.

По его словам, "правоохранители" объяснили свое вторжение тем, что к ним, якобы, поступила информация о наличии оружия в помещении, где проходит встреча.

Позже он также призвал крымчан бойкотировать выборы президента РФ.

"С другой стороны, очень яркая и убедительная акция, которая в максимально доходчивой форме показывает всем жителям Крыма, как вести себя 18 марта 2018 года, на который оккупанты назначили незаконные выборы "президента" России", - написал политик.