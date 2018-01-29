Политика

10:05 29.01.2018

Президентом Финляндии вновь избран Саули Ниинистё

Президентом Финляндии вновь избран Саули Ниинистё

 Президентом Финляндии на состоявшихся в воскресенье выборах избран нынешний глава государства Саули Ниинистё.

Согласно предварительным итогам после подсчета 98,3% голосов, ему отдали предпочтение 62,7% избирателей.

Избранным считается кандидат, набравший более 50% голосов.

Если бы С.Ниинистё получил меньшее число голосов, 11 февраля состоялся бы второй тур голосования, а его соперником стал бы выдвинутый партией "Зеленые" от "зеленых" Пекка Хаависто, который заручился поддержкой 12,3% избирателей.

Остальные кандидаты получили от 6,9% до 1,5% голосов.

Всего в выборах участвовали восемь претендентов.

В голосовании приняли участие 69,9% избирателей. На предыдущих выборах в 2012 году активность избирателей во втором туре голосования составила 68,9%.

Согласно конституции, избранный президент вступает в должность в первый день месяца, следующего за выборами, то есть 1 февраля. В 12:00 он произнесет торжественную речь перед парламентом. После этого начинаются полномочия нового президента.

С.Ниинистё родился 24 августа 1948 года. Избран президентом в первый раз 5 февраля 2012 года, вступил в должность 1 марта 2012 года. До этого был спикером парламента в 2007-2011 годах, депутатом парламента от партии Национальная коалиция. Вел активную внешнеполитическую деятельность. Первые визиты нанес Россию, Швецию и Эстонию. Неоднократно встречался с президентом России Владимиром Путиным.

С.Ниинистё пользуется широкой популярностью как среди широких слоев населения, так и бизнесменов. На нынешних выборах он отказался баллотироваться от партии, был независимым кандидатом, а девизом его нынешней предвыборной кампании было "Мир - это главное". Он подчеркивает, что не видит военных угроз для Финляндии, однако обещает в качестве президента поддерживать обороноспособность армии. С.Ниинистё выступает за тесное оборонное сотрудничество внутри ЕС, но против федерализации Евросоюза и единой европейской армии.

Он осторожно относится к идее вступления страны в НАТО. "Для вступления в альянс нужны определенные причины. Одной из них может стать решение Швеции присоединиться к НАТО. Если это произойдет, то Финляндии, вероятно, придется пересмотреть свою позицию по данному вопросу", - считает президент.

С.Ниинисте отмечает, что Финляндия, являющаяся частью западного мира, не забывает и о восточном направлении: "Отношения с Россией настолько хорошие, насколько это возможно, с учетом крымских событий и санкций, которые нас разъединяют", - подчеркивает глава государства.

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Интерфакс-Украина
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