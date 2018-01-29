Сенаторы-республиканцы призвали Трампа ограничить свои высказывания по "делу о России"

Сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Сьюзан Коллинз считают, что президенту США Дональду Трампу не следует публично высказывать мнение о независимом расследовании роли России в американской предвыборной кампании 2016 года, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".

Сенаторы полагают, что со стороны президента США сохранять молчание было бы "мудро".

Они также призвали спецпрокурора Робера Мюллера, занимающегося этим расследованием, разобраться, действительно ли Д.Трамп пытался уволить его.

"Мы не собираемся просто заявить, что это фейковые новости и как ни в чем не бывало жить дальше. Р.Мюллер - лучшая кандидатура, чтобы в этом разобраться", - сказал сенатор Л.Грэм в воскресенье вечером в эфире телеканала "Эй-би-си", подчеркнув, что не знает, правдивы ли слухи о намерении президента США уволить спецпрокурора.

Агентство отмечает, что Л.Грэм, представляющий штат Южная Каролина, является соавтором законопроекта, который не позволит американскому президенту уволить спецпрокурора без четких юридических оснований.

Сенаторы выразили свою позицию на фоне публикаций ряда американских изданий о том, что американский президент якобы собирался уволить Р.Мюллера в июне 2017 года.