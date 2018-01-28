Политика

18:04 28.01.2018

Турция не преследует цель захвата сирийской территории – Эрдоган

Турция не преследует цель захвата сирийской территории – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция "Оливковая ветвь" в Африне не преследует цели захвата территорий Сирии.

"Мы не стремимся к захвату сирийских земель, однако хотим помочь вернуться на родину 3,5 миллионам беженцев, находящихся ныне в Турции", - приводит агентство "Анадолу" слова президента Турции.

По словам Р.Т.Эрдогана, военнослужащие ВС Турции, проявившие героизм в ходе операции "Щит Евфрата", ныне ведут успешную борьбу в Африне.

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