Политика

12:17 28.01.2018

Кива: Устенко и его компания больше не имеют никакого отношения к СПУ, а Каплин в ней никогда не состоял

Кива: Устенко и его компания больше не имеют никакого отношения к СПУ, а Каплин в ней никогда не состоял

Петр Устенко и ряд его сторонников были исключены из Социалистической партии Украины еще месяц тому назад, а их заявления не имеют никакой юридической силы, заявляет глава СПУ Илья Кива.

Как написал И.Кива на своей странице в соцсети Фейсбук, решение об исключении П.Устенка принималось давно и оно связано с предательской деятельностью последнего: "Как глава партии я официально заявляю, что Петр Устенко и его компания больше не имеют никакого отношения к Социалистической партии Украины и все его заявления не имеют юридической силы".

По словам политика, П.Устенко сняли с должности лидера Соцпартии и "выгнали его вместе с подельниками из партии ещё месяц назад".

Глава СПУ рассказал, что за деятельностью А.Устенко и его сторонниками планомерно наблюдали: "за переговорами с представителями (помощника президента РФ Владислава – ИФ) Суркова, за их попытками продаться (бизнесмену Дмитрию - ИФ) Фирташу. Мы не позволим еще раз утопить СПУ в угоду чьих-то личных интересов. Сегодня все сборы и заявления от этих аферистов являются не более чем фейком и балаганом. Прошу использовать подтвержденную информацию из официальных источников".

Вместе с тем, политик прокомментировал высказывания еще одного "лидера" партии: "Гражданин Каплин никогда не состоял в Социалистической партии Украины".

Глава Социалистической партии Украины также отметил, что одной из основных задач партии сегодня является наведение "железного порядка" в стране. "Для этого нам нужны сильные, идейные и молодые люди. Именно для таких людей мы строим СПУ", - резюмировал он.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Илья Кива: все облэнерго, которые находятся в собственности у российского олигархата, должны быть возвращены под контроль Украины

Кива обвинил руководство ФПУ в связях с Москвой

Кива обвинил руководство ФПУ в связях с Москвой

Кива обвиняет БПП в попытках применения админресурса в Херсонской области

Действия нардепа Е.Соболева в отношении ветерана АТО должны получить оценку не только общества, но и правоохранительных органов - И.Кива

Соцпартия не намерена объединяться перед выборами ни с одной из политсил нынешней Рады – Кива

Кива принял предложение возглавить Соцпартию Украины

Кива будет баллотироваться в Раду на довыборах по округу №183 в Херсоне

Мороз намерен оставить пост лидера СПУ и баллотироваться в Раду по мажоритарному округу

Ровенская областная ячейка Соцпартии влилась в ряды "Объединенных левых и крестьян"

ПОСЛЕДНЕЕ

Турция не преследует цель захвата сирийской территории – Эрдоган

Порошенко осуществит рабочий визит в Австрию

Трамп сообщил, что Мэй пригласила его дважды посетить Британию в 2018 году

Чубаров призвал жителей Крыма бойкотировать выборы президента России

В Финляндии состоится первый тур выборов президента

Съезд ВО "Свобода" отозвал трех депутатов Тернопольского горсовета, которые ранее были исключены из партии

Земан выиграл президентские выборы в Чехии

Представители США и стран Европы обсуждают американскую идею пересмотра соглашения по иранскому атому - Тиллерсон

На президентских выборах в Чехии лидирует действующий глава государства Земан

Тиллерсон считает "Северный поток-2" угрозой для энергетической безопасности Европы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА