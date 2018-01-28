Кива: Устенко и его компания больше не имеют никакого отношения к СПУ, а Каплин в ней никогда не состоял

Петр Устенко и ряд его сторонников были исключены из Социалистической партии Украины еще месяц тому назад, а их заявления не имеют никакой юридической силы, заявляет глава СПУ Илья Кива.

Как написал И.Кива на своей странице в соцсети Фейсбук, решение об исключении П.Устенка принималось давно и оно связано с предательской деятельностью последнего: "Как глава партии я официально заявляю, что Петр Устенко и его компания больше не имеют никакого отношения к Социалистической партии Украины и все его заявления не имеют юридической силы".

По словам политика, П.Устенко сняли с должности лидера Соцпартии и "выгнали его вместе с подельниками из партии ещё месяц назад".

Глава СПУ рассказал, что за деятельностью А.Устенко и его сторонниками планомерно наблюдали: "за переговорами с представителями (помощника президента РФ Владислава – ИФ) Суркова, за их попытками продаться (бизнесмену Дмитрию - ИФ) Фирташу. Мы не позволим еще раз утопить СПУ в угоду чьих-то личных интересов. Сегодня все сборы и заявления от этих аферистов являются не более чем фейком и балаганом. Прошу использовать подтвержденную информацию из официальных источников".

Вместе с тем, политик прокомментировал высказывания еще одного "лидера" партии: "Гражданин Каплин никогда не состоял в Социалистической партии Украины".

Глава Социалистической партии Украины также отметил, что одной из основных задач партии сегодня является наведение "железного порядка" в стране. "Для этого нам нужны сильные, идейные и молодые люди. Именно для таких людей мы строим СПУ", - резюмировал он.