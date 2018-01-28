Политика

11:21 28.01.2018

Порошенко осуществит рабочий визит в Австрию

Порошенко осуществит рабочий визит в Австрию

      8 февраля 2018 года президент Украины Петр Порошенко посетит Австрию с рабочим визитом по приглашению Федерального президента Австрии Александера Ван дер Беллена.

      "В ходе визита состоятся двусторонние переговоры главы Украинского государства с Федеральным президентом Александером ван дер Белленом новоназначенным Федеральным канцлером Себастианом Курцом" - сообщают в пресс-службе Администрации президента на Фейсбуке.

      Во время встреч будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления политического диалога на высшем уровне, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя государствами, развитие ситуации на Донбассе и укрепления санкционной политики ЕС с целью поддержки международных усилий по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины.

      В рамках программы пребывания запланировано также совместное посещение главами государств Венского оперного бала, на который президента Украины пригласили как личного почетного гостя президента Австрии. Венский оперный бал - ежегодное государственное мероприятие, в котором принимает участие руководство страны. Президент Австрии имеет привилегию пригласить на это мероприятие главу одного из государств как личного гостя.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко уверен, что санкционная политика против России будет усиливаться

Порошенко в Давосе обсудил с Тиллерсоном вопрос сотрудничества General Electric и "Укрзализныци"

Порошенко надеется, что резолюция СБ ООН по миротворцам на Донбассе будет принята в 2018 году

Порошенко с Тиллерсоном договорились о возобновлении работы комиссии стратегического партнерства Украина-США

Украина в 2021 году получит перспективу членства в ЕС, - Порошенко

Порошенко называет "блестящим" свой диалог с Трампом

Украина ожидает единства от Европы - Порошенко

Порошенко в Давосе: Борьба с коррупцией – приоритет моей президентской политики

Порошенко пригласил премьер-министра Нидерландов посетить Украину

Порошенко примет решение о баллотировании на второй президентский срок в зависимости от успешности следующих 6 месяцев

ПОСЛЕДНЕЕ

Кива: Устенко и его компания больше не имеют никакого отношения к СПУ, а Каплин в ней никогда не состоял

Трамп сообщил, что Мэй пригласила его дважды посетить Британию в 2018 году

Чубаров призвал жителей Крыма бойкотировать выборы президента России

В Финляндии состоится первый тур выборов президента

Земан выиграл президентские выборы в Чехии

Представители США и стран Европы обсуждают американскую идею пересмотра соглашения по иранскому атому - Тиллерсон

На президентских выборах в Чехии лидирует действующий глава государства Земан

Тиллерсон считает "Северный поток-2" угрозой для энергетической безопасности Европы

"Главными тормозами" развития Украины украинцы считает олигархов и власти

В Анкаре ждут понимания Вашингтоном планов расширения операции "Оливковая ветвь"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА