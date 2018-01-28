Порошенко осуществит рабочий визит в Австрию

8 февраля 2018 года президент Украины Петр Порошенко посетит Австрию с рабочим визитом по приглашению Федерального президента Австрии Александера Ван дер Беллена.

"В ходе визита состоятся двусторонние переговоры главы Украинского государства с Федеральным президентом Александером ван дер Белленом новоназначенным Федеральным канцлером Себастианом Курцом" - сообщают в пресс-службе Администрации президента на Фейсбуке.

Во время встреч будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления политического диалога на высшем уровне, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя государствами, развитие ситуации на Донбассе и укрепления санкционной политики ЕС с целью поддержки международных усилий по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины.

В рамках программы пребывания запланировано также совместное посещение главами государств Венского оперного бала, на который президента Украины пригласили как личного почетного гостя президента Австрии. Венский оперный бал - ежегодное государственное мероприятие, в котором принимает участие руководство страны. Президент Австрии имеет привилегию пригласить на это мероприятие главу одного из государств как личного гостя.