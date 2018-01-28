Трамп сообщил, что Мэй пригласила его дважды посетить Британию в 2018 году

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дважды пригласила американского президента Дональда Трампа посетить ее страну в 2018 году.

"Президент Трамп сказал мне, что Тереза Мэй предложила дважды посетить Великобританию в этом году - рабочий визит летом и обещанный государственный визит осенью", - написал в своем микроблоге в "Твиттере" британский журналист Пирс Морган, взявший интервью у американского президента.

Полное интервью будет показано в воскресенье на британском телеканала "iTv".

Как следует из фрагментов интервью, опубликованных в британских СМИ, американский лидер уверен в своей популярности в Соединенном королевстве.

"Я думаю, что я очень популярен в вашей стране", - сказал Д.Трамп в ходе интервью.

В свою очередь британский журналист признался, что "удержался от смеха".

"Многие оппозиционные политики, вроде Джереми Корбина, лидера лейбористов, и мэра Лондона Садика Хана, хотят не допустить вашего приезда. Они не хотят, чтобы вы приезжали с каким-либо визитом", - сказал П.Морган американскому президенту.

Д.Трамп на это ответил, что "это их проблема". "Если не хотят, то я могу остаться дома. Но я полагаю, что многие люди в вашей стране с уважением относятся к моей позиции", - сказал американский лидер.