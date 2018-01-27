В Финляндии состоится первый тур выборов президента

В Финляндии в воскресенье состоится первый тур выборов президента, возможный второй тур намечен на 11 февраля.

Безусловным фаворитом из восьми кандидатов считается действующий президент Саули Ниинистё, который отказался баллотироваться от партий и высказался за избирательное объединение. Несмотря на то, что в последнее время его рейтинг несколько снизился и, согласно последнему опросу, проведенному по заказу газеты "Хельсингин саномат", за него готовы проголосовать 58% граждан с правом голоса, главной интригой на выборах остается, сможет ли он победить уже в первом туре.

На втором месте с большим отрывом идет кандидат от "зеленых" Пекка Хаависто. Его рейтинг составил 13%, за ним следует выдвиженец от избирательного объединения Пааво Вяюрюнен с 7%. У остальных претендентов поддержка колеблется в пределах от 5% до 3%.

Как показывает опрос, проведенный по заказу телерадиокомпании Yle, если во втором туре встретятся С.Ниинистё и П.Хаависто, процентное распределение голосов будет 80% на 20% в пользу действующего президента.

С.Ниинистё пользуется широкой популярностью, как среди широких слоев населения, так и бизнесменов. Согласно обнародованной декларации, компании и частные лица выделили на предвыборную кампанию кандидата в общей сложности 1,5 млн евро, что значительно больше, чем у других кандидатов.

Девиз его предвыборной кампании "Мир - это главное". Он подчеркивает, что не видит военных угроз для Финляндии, однако обещает в качестве президента поддерживать обороноспособность армии. С.Ниинистё выступает за тесное оборонное сотрудничество внутри ЕС, но против федерализации Евросоюза и единой европейской армии.

Он осторожно относится к вступлению страны в НАТО. "Для вступления в альянс нужны определенные причины. Одной из них может стать решение Швеции присоединиться к НАТО. Если это произойдет, то Финляндии, вероятно, придется пересмотреть свою позицию по данному вопросу", - считает президент.

С.Ниинисте отмечает, что Финляндия, являющаяся частью западного мира, не забывает и о восточном направлении: "Отношения с Россией настолько хорошие, насколько это возможно, с учетом крымских событий и санкций, которые нас разъединяют", - подчеркивает глава государства.

В Финляндии правом голоса обладают 4,2 миллиона граждан, из которых 1,5 млн уже приняли участие в выборах в ходе досрочного голосования, проходившего с 17 по 23 января.

Президентом Финляндии может стать только уроженец страны. Один и тот же человек может быть избран президентом не более чем на два последовательных шестилетних срока.