Политика

17:28 27.01.2018

Земан выиграл президентские выборы в Чехии

Земан выиграл президентские выборы в Чехии

Действующий глава Чехии Милош Земан переизбран на второй президентский срок.

После подсчета 96% голосов избирателей Земан одерживает победу во втором туре с 52,12%, сообщает инернет-издание "Европейская правда".

Его оппонент - бывший глав Национальной академии наук Иржи Драгош - получил поддержку 47,88% избирателей.

И.Драгош признал поражение, поздравив Земана с победой и пожелал ему "силы и здоровья".

Второй тур выборов чешского президента проходил в пятницу и субботу. Интерес избирателей к голосованию оказался выше, чем две недели назад в первом туре и, по предварительным данным, выше, чем на выборах 5 лет назад. Явка избирателей превысила 65%.

73-летний Земан известен своими исламофобского взглядами и поддержкой отмены санкций Евросоюза против России, а также предлагает простить России аннексию Крыма, выплатив Украине денежную компенсацию, отмечает "Европейская правда" .

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