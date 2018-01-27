Политика

17:08 27.01.2018

Представители США и стран Европы обсуждают американскую идею пересмотра соглашения по иранскому атому - Тиллерсон

Представители США и стран Европы обсуждают американскую идею пересмотра соглашения по иранскому атому - Тиллерсон

 Команды экспертов из США и некоторых стран Европы приступили к обсуждению американского предложения о пересмотре соглашения по атому, заключенного Ираном с "шестеркой" международных посредников, заявил в субботу глава госдепа Рекс Тиллерсон.

"Рабочие группы уже проводят встречи, чтобы обсудить, какова может быть цель (пересмотра - ИФ) и как поднять этот вопрос с иранцами", - сказал он на пресс-конференции в Польше.

Кроме того, Р.Тиллерсон заверил, что еще одна цель рабочих групп - обсудить, как следует противостоять Ирану в вопросах, не связанных с его ядерной программой.

Как напомнил госсекретарь, американский президент Дональд Трамп заявлял, что видит недочеты в соглашении с Ираном, и потому его требуется пересмотреть.

Партнеры США по "шестерке", неоднократно заявляли, что соглашение работает. В Тегеране же предупреждали, что на пересмотр ядерной сделки не пойдут.

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