В Анкаре ждут понимания Вашингтоном планов расширения операции "Оливковая ветвь"

Представители руководства Турции и США обсудили возможность расширения района проведения турецкой военной операции "Оливковая ветвь" на севере Сирии, сообщает в субботу агентство "Анадолу" со ссылкой на главу комитета по иностранным делам парламента Турции Волкана Бозкыра.

Он пояснил, что Анкара может пойти на проведение этой операции в районе города Манбидж. "Мы обсудили этот вопрос с США. Мы надеемся, что они отнесутся к нам с пониманием", - сказал В.Бозкыр.

В настоящее время турецкая армия проводит операцию "Оливковая ветвь" против курдских ополченцев и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в районе города Африн, на севере Сирии.