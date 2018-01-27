Политика

11:15 27.01.2018

В Анкаре ждут понимания Вашингтоном планов расширения операции "Оливковая ветвь"

В Анкаре ждут понимания Вашингтоном планов расширения операции "Оливковая ветвь"

Представители руководства Турции и США обсудили возможность расширения района проведения турецкой военной операции "Оливковая ветвь" на севере Сирии, сообщает в субботу агентство "Анадолу" со ссылкой на главу комитета по иностранным делам парламента Турции Волкана Бозкыра.

Он пояснил, что Анкара может пойти на проведение этой операции в районе города Манбидж. "Мы обсудили этот вопрос с США. Мы надеемся, что они отнесутся к нам с пониманием", - сказал В.Бозкыр.

В настоящее время турецкая армия проводит операцию "Оливковая ветвь" против курдских ополченцев и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в районе города Африн, на севере Сирии.

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