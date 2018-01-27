Политика

10:14 27.01.2018

Действия США в отношении КНДР основаны на дипломатии, подкрепленной военными вариантами решения проблемы – Мэттис

Действия США в отношении КНДР основаны на дипломатии, подкрепленной военными вариантами решения проблемы – Мэттис

США приветствуют переговоры, проводимые представителями КНДР и Южной Кореи, но при этом считают нужным продолжать оказывать давление на Пхеньян, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Будучи миролюбивыми странами, Республика Корея и США приветствуют переговоры пол Олимпиаде между Сеулом и Пхеньяном, но в то же время наши страны по-прежнему всецело привержены оказанию международного экономического давления с целью денуклеаризации Корейского полуострова", - приводят в субботу его слова американские СМИ.

По словам Дж.Мэттиса, "режим Кима (лидера КНДР Ким Чен Ына - ИФ) - это угроза для всего мира. Наши ответные действия основаны на дипломатии, подкрепленной имеющимися у нас военными вариантами решения проблемы".

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Интерфакс-Украина
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