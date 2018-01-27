Порошенко уверен, что санкционная политика против России будет усиливаться

Президент Украины Петр Порошенко приветствует расширение санкций США относительно России из-за агрессии против Украины и выражает уверенность, что санкционная политика против Москвы будет усиливаться.

"Приветствую решение Минфина США о дальнейшем расширении списка санкций против России за ее грубую агрессию против Украины. Мои встречи с американским руководством в Давосе дают мне уверенность в том, что санкционная политика против России будет только усиливаться, пока Украина полностью не восстановит свою территориальную целостность", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Как сообщалось, 26 января 2018 года Минфин США сообщил о расширении санкционного списка против России из-за ситуации в Украине. В список попало 21 физическое лицо.

По компаниям Минфин США опубликовал два списка, в которых в общей сложности 21 организация. Среди физических лиц, попавших под ограничения Минфина США, числятся заместитель министра энергетики Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак.

Помимо этого, в список включен глава "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка.

Из энергокомпаний в список попали непосредственно ЗАО "ВО Технопромэкспорт", а также "Силовые машины".