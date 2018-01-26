В МИД Украины рассчитывают, что Сенат Польши при рассмотрении законопроекта о "бандеровской идеологии" проявит политическую мудрость

Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено фактом принятия Сеймом Республики Польша законопроекта "О внесении изменений в закон об Институте национальной памяти - Комиссия по преследованию преступлений против польского народа и некоторые другие законы".

"Рассчитываем, что Сенат Республики Польша, который должен вскоре рассмотреть указанный законопроект, проявит политическую мудрость касательно вопросов, которые могут негативно повлиять на развитие двусторонних отношений. Осознавая чувствительность проблематики исторической памяти в жизни украинского и польского народов, призываем польскую сторону к открытости и конструктивности в дальнейшем развитии украинско-польских отношений", - говорится в обнародованном в обнародованном в пятницу вечером комментарии МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве также выразили сожаление, что украинская тематика в очередной раз используется во внутренней политике в Польше, а трагические страницы совместного исторического прошлого продолжают политизироваться.

"Категорически не воспринимаем очередную попытку навязать одностороннюю трактовку исторических событий, в т.ч. некорректного использования в официальном документе Республики Польша названия части территории современной Украины", - говорится комментарии.

Также в МИД напомнили авторам проекта этого законодательного акта, что украинцы, как и поляки, подверглись чрезвычайно большим страданиям от тоталитарных режимов в годы Второй мировой войны, а также самоотверженно боролись за свободу своей Родины. В этом контексте чрезвычайную обеспокоенность вызывает намерение изобразить украинский исключительно как «преступных националистов» и «коллаборационистов третьего рейха».

Как сообщают польские СМИ, в пятницу, 26 января, в Сейме Польши прошло третье чтение пакета законопроектов, которыми предусмотрены изменения в закон об Институте национальной памяти. Среди них был и законопроект о запрете "бандеровской идеологии" в Польше. "За" проголосовали большинство депутатов - 279 из 414. За проект проголосовали все депутаты PiS, Kukiz'15 i PSL. Поддержали документ и несколько депутатов оппозиции.

Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, в соответствии со ст. 55 закона об Институте национальной памяти, уголовных производств против лиц, отрицающих эти преступления.

За отрицание "преступлений бандеровцев" предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до 3 лет.