Глава ЦБ Швейцарии не считает происходящее в мире "валютной войной"

Страны мира в настоящее время не вовлечены в так называемую "валютную войну", заявил председатель Швейцарского национального банка (SNB) Томас Джордан в интервью CNBC в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

"Я бы не назвал происходящее "валютной войной", но дело в том, что все ведущие валюты работают в условиях близких к нулю процентных ставок, и последствия решений денежно-кредитной политики из других стран становятся намного больше", - сказал Т.Джордан.

SNB пока удерживает процентные ставки ниже нуля и использует интервенции на валютном рынке, чтобы снять повышательное давление со швейцарского франка. По мнению главы швейцарского ЦБ, "последствия изменения ДКП в других странах стали намного значительнее, чем в прошлом, поскольку процентные ставки перестали быть столь доступным инструментом для нас, и в этом причина использования нами интервенций для сохранения приемлемых монетарных условий".

Выступавший ранее в Давосе министр финансов США Стивен Мнучин прямо заявил, что слабый доллар благоприятствует американской экономике. Его слова повлекли за собой резкое падение курса доллара (до $1,25 за евро впервые с декабря 2014 года) и вызвали опасения, что США отходят от долговременной политики сильного доллара и миру может грозить новый виток внешнеторговых или валютных войн.

Министры финансов из различных стран Европы, включая Францию и Италию, выразили обеспокоенность в связи с заявлениями С.Мнучина, сигнал о настороженном отношении к подобному подходу прозвучал в четверг и на пресс-конференции главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги.

Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд предпочел прибегнуть к дипломатической иронии. В ходе совместного мероприятия с коллегой из США в Давосе он отметил, что фунт стерлингов в последнее время поднимается с многолетних минимумов, достигнутых после референдума о выходе из ЕС (Brexit) в июне 2016 года. Обернувшись к С.Мнучину, он добавил: "И, похоже, мы восстанавливаемся намного сильнее, Стив, спасибо огромное".