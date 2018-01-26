Главные замечания к президентскому законопроекту об антикоррупционном суде будут учтены ко второму чтению – Буглак

По результатам обсуждения президентского законопроекта №7440 "О Высшем антикоррупционном суде" и альтернативных законопроектов №№7440-2, 7440-3 и 7440-4 24 января началась работа по подготовке поправок ко второму чтению законопроекта, рассказал представитель комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко" (БПП) Юрий Буглак.

"На базе комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции нам удалось создать площадку, на которой соединить усилия авторов всех законопроектов об антикоррупционном суде, ученых, народных депутатов - членов разных фракций и комитетов, общественных активистов по разработке поправок, которые бы объединили Верховную Раду во время голосования за законопроект во втором чтении. Сжатые сроки, о которых нам часто напоминают наши международные партнеры, требуют от нас именно такого подхода", - рассказал Ю.Буглак в комментарии пресс-службе партии.

По его словам, после заседания круглого стола на комитете 24 января, эксперты, которые участвовали в разработке президентского законопроекта, "учли главные замечания и предложения к документу и уже готовят базовые правки".

По словам парламентария, фракция БПП будет рекомендовать принять за основу проект закона об антикоррупционном суде, поданный в парламент президентом. "Уже в этом законопроекте должны быть учтены все пожелания международных организаций, антикоррупционных организаций и выработана общая, компромиссная позиция", - сказал Ю.Буглак.

В частности, фракция партии "Блок Петра Порошенко" соглашается, что участие международных экспертов в процессе отбора судей станет дополнительной гарантией прозрачности процесса. Президент Украины и команда авторов законопроекта соглашается с ключевой ролью экспертов в процессе формирования судейского корпуса Антикоррупционного суда. Именно поэтому в документе международные партнеры получили право вето на назначение кандидатов, если те не отвечают критериям. Как отмечают в пресс-службе фракции БПП, такой подход не будет противоречить Конституции Украины и принципам верховенства права.

Как сообщалось, Верховная Рада на заседании 21 декабря отозвала законопроект №6011 об Антикоррупционном суде авторства ряда парламентариев. Этот законопроект был зарегистрирован группой народных депутатов в феврале 2017 года и внесен парламентом в повестку дня сессии. Позже Верховная Рада неоднократно пыталась снять с его рассмотрения, чтобы открыть путь для регистрации новой инициативы, однако депутаты каждый раз не предоставляли необходимое количество голосов.

В тот же день ряд экспертов презентовали П.Порошенко законопроект "О Высшем антикоррупционном суде", который учитывает рекомендации специалистов ОБСЕ и выводы Венецианской комиссии. 22 декабря 2017 года он был зарегистрирован в Верховной Раде под №7440, как внесенный П.Порошенко и определенный как неотложный, но с тех пор он так и не был внесен в повестку дня.

В январе 2018 года представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что законопроект об Антикоррупционном суде претерпит изменения после первого чтения в Верховной Раде, в нем будут учтены рекомендации Венецианской комиссии и Международного валютного фонда (МВФ) и, по оптимистичным прогнозам, суд сможет начать работу через полгода.

В МВФ заявили, что ожидают коррекции законопроекта об Антикоррупционном суде во время его подготовки ко второму чтению и закона о пенсионной реформе. В Фонде отметили, что создание Антикоррупционного суда является одним из ключевых требований программы сотрудничества между Украиной и МВФ.

Глава Стратегической группой советников по поддержке реформ в Украине Иван Миклош заявил, что Украина не сможет выплатить свои долговые обязательства без сотрудничества с МВФ.