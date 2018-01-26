ПАСЕ призвала Украину в обновленном составе ЦИК учесть интересы всех фракций Рады

Парламентская Ассамблея Совета Европы в своей резолюции учла поправку относительно того, что Украине следует учесть интересы всех фракций парламента при назначении нового состава Центральной избирательной комиссии, сообщается на сайте партии "Батькивщина".

"Это одна из ключевых поправок, которая утверждает демократию в Украине, которая так же важна, как и пункт, который признает российскую агрессию и ответственность РФ за аннексию Крыма и части территории Донбасса", - цитирует пресс-служба партии народного депутата, заместителя главы делегации Верховной Рады в ПАСЕ Сергея Соболева.

Как отмечается в сообщении на сайте "Батькивщины", рекомендация ПАСЕ о необходимости пропорционального представительства всех фракций украинского парламента в новом составе ЦИК теперь будет отслеживаться в ежегодных докладах по Украине.

В ходе обсуждения данного вопроса заместитель члена делегации, народный депутат из фракции "Батькивщина" Сергей Власенко обратил внимание членов ПАСЕ на непропорциональное распределение кандидатов в состав ЦИК со стороны президента Украины Петра Порошенко, отметив, что это недопустимо и нарушает стандарты Совета Европы.

Как сообщалось, 24 января на официальном сайте главы Украинского государства был обнародован список 14 кандидатов в члены ЦИК, которые П.Порошенко внес в Верховную Раду с проектом соответствующего постановления. По данным гражданской сети "Опора" и других источников, 6 из 14 кандидатов были предложены парламентской фракцией "БПП "Солидарность", 5 – фракцией "Народный фронт" и по одному – от фракций "Самопомич", Радикальной партии и группы "Видродження".

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко высказала возмущение отсутствием кандидата от "Батькивщины" в члены ЦИК в списке, заявив, что президент этим нарушил закон о ЦИК. Она отметила, что "Батькивщина" вносила президенту свою кандидатуру, не назвав при этом фамилию кандидата.

Согласно Конституции Украины, Верховная Рада назначает и увольняет членов ЦИК по представлению президента, срок полномочий - 7 лет. У 12 из 15 членов ЦИК срок полномочий истек 1 июня 2014 года, еще у одного члена ЦИК - в феврале 2017 года, но они продолжают выполнять свои обязанности. Двое членов ЦИК были назначены в апреле 2014 года.