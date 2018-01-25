Политика

18:51 25.01.2018

Киев направил МИД РФ ноту протеста в связи с противоправным направлением очередного "гумконвоя" на Донбасс

Киев направил МИД РФ ноту протеста в связи с противоправным направлением очередного "гумконвоя" на Донбасс

Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с противоправным направлением Российской Федерацией очередного так называемого "гуманитарного конвоя" на временно оккупированную территорию Донбасса.

Как сообщает в четверг пресс-служба МИД Украины, 25 января 2018 российская сторона в очередной раз осуществила незаконное перемещение на территорию Украины через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" (Ростовская обл., РФ) двух колонн общим количеством 40 автомобилей под предлогом доставки "гуманитарного груза" населению Донецкой и Луганской областей Украины.

"Российский груз был перемещен вопреки нормам и принципам международного права и ранее согласованным условиям и модальностям между двумя сторонами, а также без официального согласия с украинской стороной и с нарушением требований законодательства Украины. Указанный конвой снова пересек государственную границу через временно неконтролируемые украинской властью участки и без участия МККК", - сказано в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

МИД Украины направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием прекратить совершение противоправных действий и неуклонно придерживаться международных норм и законодательства Украины.

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