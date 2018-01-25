Обсуждение проекта "План Маршалла для Украины" состоится 26 января в Вильнюсе с участием МФО

Представители международных финансовых организаций (МФО) впервые примут участие в обсуждении проекта "Новый Европейский план для Украины" (т. н. "План Маршалла для Украины") на семинаре, который состоится в Вильнюсе 26 января, сообщил участник этого события, экс-министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

"Очень важно, что впервые на такую встречу прибудут представители МФО, в частности, Международной финансовой корпорации, Европейского инвестбанка, Европейского банка реконструкции и развития", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах "Украинского завтрака", организованного Фондом Виктора Пинчука в четверг в Давосе.

По его словам, ключевой целью семинара является обсуждение способов повышения эффективности международной донорской помощи, улучшения ее координации и кооперации доноров, а также повышения качества управления этими средствами и доверия между сторонами.

"Помимо вопроса дополнительного финансирования, уже есть много выделенных для Украины денег, но нет институционального механизма их освоения", – пояснил одну из главных проблем в этой сфере А.Абромавичус.

Он сообщил, что представители Литвы, экс-премьер которой Андрюс Кубилиус является одним из инициаторов "Плана Маршалла для Украины", поделятся своим опытом, как помогли структурные фонды Европейского Союза в быстром реформировании страны и ее евроинтеграции.

В то же время А.Абромавичус с сожалением отметил, что украинское представительство на этой встрече будет недостаточным. По его словам, от страны в событии примут участие глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко, народный депутат Остап Еднак и еще ряд лиц, однако ни одного министра или замминистра не будет.

"Украинская сторона недостаточную проявляет инициативу. Должен быть кто-то с украинской стороны, кто возьмет флаг в руки и будет его нести", – считает экс-министр экономразвития.

По его словам, в последнее время скептицизм в Европе в отношении Украины несколько снизился, поэтому необходимо использовать эту ситуацию.

"Это неправильно, когда говорят, что у нас свой путь и нам иностранцы не нужны. Если бы такой путь существовал, то его бы уже копировали в других странах. И литовцы тоже не создавали свой путь", – подчеркнул он.

А.Абромавичус напомнил, что условия евроинтеграции для Литвы также были достаточно жесткие, например, требование о закрытии Игналинской АЭС – самой современной и мощной в б. СССР, после чего Литва сразу стала энергозависимой, однако стране удалось их выполнить и добиться успеха.

Как сообщалось, 6 ноября 2017 года в Вильнюсе послам стран ЕС, США, Канады и Японии был представлен проект "Новый Европейский план для Украины", рассчитанный на 10 лет и в среднесрочной перспективе (2018-2020 гг.) предусматривающий выделение по $5 млрд в год.

Ранее, 30 марта 2017 года, Европейская народная партия в принятой резолюции призвала европейские государства разработать долгосрочный план поддержки Украины, который бы включал разные программы помощи в военной, гуманитарной и экономической сферах, продвижение демократических реформ, поддержку европейской и евроатлантической интеграции.