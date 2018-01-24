Политика

20:45 24.01.2018

Украина подтверждает свою готовность к продолжению сотрудничества с МВФ – Порошенко после встречи с Лагард

Украина подтверждает свою готовность к продолжению сотрудничества с МВФ – Порошенко после встречи с Лагард

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина готова к продолжению сотрудничества с Международным валютным фондом, как индикатором доверия к проведению внутренних реформ.

"Сегодня с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард мы провели конструктивную и открытую встречу и обсудили все открытые вопросы сотрудничества между Украиной и МВФ", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду после переговоров с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард в Давосе.

"Украина подтверждает свою готовность к продолжению плодотворного сотрудничества с Международным валютным фондом как важным фактором укрепления макроэкономической стабильности и индикатором доверия к проведению внутренних реформ". – добавил президент Украины.

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