Политика

19:52 24.01.2018

Порошенко в Давосе начал переговоры с директором-распорядителем МВФ Лагард, сообщает Цеголко

Порошенко в Давосе начал переговоры с директором-распорядителем МВФ Лагард, сообщает Цеголко

В швейцарском Давосе, где проходит 48-й ежегодное заседание Всемирного экономического форума, началась встреча президента Украины Петра Порошенко и директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

"Начались переговоры президента с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард. #Davos", - написал в своем аккаунте в Твиттер пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко около 20.00 среды (по Киеву).

Как сообщалось, 18 января пресс-секретарь МВФ Джерри Райс предположил, что К.Лагард и П.Порошенко обсудят в Давосе прогресс страны в выполнении программы EFF.

"Да, они планируют встречу в Давосе. О чем будет разговор - это предмет их договоренности. Я допускаю, что они будут обсуждать ход и перспективы реформ в Украине, в частности, те из них, которые позволят завершить очередной пересмотр программы (EFF – ИФ)", - сказал он во время традиционного брифинга в Вашингтоне.

Вместе с тем, объединяющий Минфин, Нацбанк и других финрегуляторов Совет по финансовой стабильности Украины в обнародованном заявлении отметил, что основным фактором риска для финансовой стабильности на сегодня является задержка с продолжением сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и поступлением следующего транша официального финансирования.

"Учитывая необходимость возвращения в 2018-2019 гг. более $10 млрд в рамках выплат по внешнему государственному долгу, риск дальнейшей задержки с реализацией программы с МВФ на сегодня остается ключевым для Украины", – говорится в обнародованном 23 января вечером его сообщении на сайте Минфина по итогам состоявшегося 19 января заседания.

Совет пояснил, что такая задержка препятствует привлечению средств от других международных партнеров Украины, а также может привести к росту стоимости заимствований на внешних рынках. "Совет призвал все заинтересованные государственные органы способствовать продолжению сотрудничества с МВФ и другими международными донорами", – отмечается в документе.

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