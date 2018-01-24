Политика

17:38 24.01.2018

ПАСЕ призывает РФ соблюдать обязательства государства-оккупанта в Крыму – резолюция

ПАСЕ призывает РФ соблюдать обязательства государства-оккупанта в Крыму – резолюция

 Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призывает Российскую Федерацию выполнять согласно международному праву обязанности государства-оккупанта, и осуждает изменение демографического состава населения аннексированного Крыма.

"Ассамблея строго осуждает российскую политику по изменению демографического состава населения в незаконно аннексированном Крыму через принуждение проукраинского населения, в частности крымских татар, покинуть свою родину, тогда как миграция российского населения на полуостров увеличивается, и призывает РФ прекратить такие репрессии", - сказано в резолюции, утвержденной ПАСЕ в среду.

В резолюции также звучит призыв к России соблюдать обязательства, согласно международному праву, как государства-оккупанта, и обеспечить соблюдение прав человека и безопасность проживающих в оккупированном ею Крыму людей.

"Ассамблея настойчиво призывает российские власти соблюдать обязанности в соответствии с применимым международным правом как оккупирующая держава и гарантировать соблюдение прав человека и безопасности всех людей, проживающих в оккупированном Крыму", - говорится в документе.

Кроме того, члены ПАСЕ обращаются к РФ с тем, чтобы был отменен запрет на деятельность Междлиса крымскотатарского народа, согласно временным мерам Международного суда по делу Украины против России (от 19 апреля 2017 года).

Ассамблея также призывает РФ прекратить оказывать финансовую и военную поддержку незаконным вооруженным формированиям, орудующим в Донецкой и Луганской областях, прекратить признавать документы, в том числе решения судов, выданные на территории, подконтрольной НВФ.

В резолюции содержится призыв к России отпустить захваченных и заключенных в тюрьму украинцев в РФ и Крыму, а до тех пор – позволить мониторить состояние их здоровья и условия содержания международными организациями. Кроме того, России напоминают о необходимости выполнить ранее принятые в ПАСЕ резолюции в связи с аннексией Крыма и агрессией РФ против Украины.

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