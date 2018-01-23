Волкер и Черныш обсудили варианты сотрудничества Украины и США с международными организациями для помощи населению оккупированной территории

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер и министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш на встрече во вторник в Киеве обсудили перспективу сотрудничества Украины и США с международными организациями для помощи людям на подконтрольных России территориях Украинского государства.

"Хорошая дискуссия с министром Чернышем о том, как Украина и США могут работать вместе с международными организациями, чтобы помочь людям в контролируемых Россией частях Украины и восстановить ее территориальную целостность", - написал К.Волкер в микроблоге в Твиттере.