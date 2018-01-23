Украина продолжает курс евроинтеграции и реформирование сектора безопасности по стандартам НАТО - Порошенко в беседе со Столтенбергом

Президент Украины Петр Порошенко в телефонной беседе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом проинформировал его о ситуации на Донбассе, а также о продолжении реформирования сектора безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами Альянса.

Как сообщает пресс-служба главы государства, он рассказал генсеку НАТО о ситуации на Донбассе и продолжающихся нарушениях огня со стороны российских оккупационных войск.

"Глава государства подтвердил, что Украина продолжает реализацию курса евроатлантической интеграции и активно реформирует сектор безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО. В этой связи было отмечено недавнее одобрение Советом национальной безопасности и обороны Украины проекта закона Украины о национальной безопасности", - также сказано в сообщении.

Во время разговора также обсуждались актуальные вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках комиссии Украина - НАТО.

П.Порошенко выразил благодарность НАТО за последовательную политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и важную практическую помощь в противодействии российской агрессии.