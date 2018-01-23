Политика

18:51 23.01.2018

Заявления об автономии для нацменьшинств содержат скрытые территориальные претензии и призывы к федерализму

Заявления об автономии для нацменьшинств содержат скрытые территориальные претензии и призывы к федерализму

Украина будет отстаивать идею соборности и единства государства, а также демонстрировать политику поддержки одного государственного языка, подчеркнула член украинской делегации ПАСЕ, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко во время обсуждения на сессии в ПАСЕ резолюции о поддержке региональных языков.

"…некоторые венгерские политики, продвигая тему развития языков нацменьшинств, снова говорили, что лучше всего для реализации потребностей нацменьшинств - автономия. Эту тему некоторые венгерские и другие политики активно продвигают. Считаю очень опасным, когда для внутриполитических целей, для мобилизации своего внутреннего электората политики используют такие деликатные темы, как язык, защита культурных и гуманитарных потребностей меньшинств и пытаются навязать свою повестку дня другим", - написала И.Геращенко на странице в Facebook.

По ее убеждению, за такими заявлениями скрыты "территориальные претензии, сепаратистские призывы и призывы к федерализму".

"Это опасные игрища, поэтому Украина будет четко стоять на позиции соборности и единства государства, государство обязано поддерживать и демонстрировать политику протекционализма для единственного государственного языка. В то же время создавать все условия для развития и функционирования языков нацменьшинств, но это не требует никаких автономий", - выразила свою позицию И.Геращенко.

Она добавила, что Украина становится субъектом международной политики, осуществляет свою гуманитарную и культурную политику, защищает свою историю и право на самоопределение в будущем, но "не всем это нравится".

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Интерфакс-Украина
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