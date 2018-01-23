Климкин встретился с Тиллерсоном в Париже

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Встреча Павла Климкина на полях Министерской Конференции в Париже с американским коллегой Рексом Тиллерсоном", - сообщается в микроблоге украинского внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter во вторник.

Сообщение проиллюстрировано фотографиями встречи.

Как сообщалось, ранее П.Климкин анонсировал свою встречу с Р.Тиллерсоном в Париже, а также отметил, что намерен встретиться со многими своими иностранными коллегами и в Париже, и на Международном экономическом форуме в Давосе.

В Париже во вторник началась встреча представителей 29 стран, которые намерены начать новую инициативу, направленную на расследование использования химического оружия. Министерство иностранных дел Франции заявило, что эти страны поддержат ряд проектов, направленных на укрепление сотрудничества в борьбе с безнаказанностью тех, кто использует или разрабатывает химическое оружие.