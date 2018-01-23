Политика

18:48 23.01.2018

Встреча Порошенко и Волкера запланирована на вечер вторника

 Переговоры президента Украины Петра Порошенко и специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера запланированы на вечер вторника, сообщает украинская служба "Голоса Америки".

"Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер во вторник провел в Киеве ряд важных встреч с украинскими чиновниками. На вечер запланированы переговоры Волкера с президентом Украины Петром Порошенко", - говорится в сообщении на сайте "Голоса Америки".

Кроме того, ряд встреч К.Волкера с высокопоставленными украинскими должностными лицами запланирован на среду.

В посольстве США отметили, что запланированная на 24 января поездка спецпредставителя США на Донбасс не состоится из-за погодных условий.

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Интерфакс-Украина
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