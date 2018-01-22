И.Геращенко о заявлении Ягланда: Стыдно, что европейские коллеги делают вид, что не знают о нарушениях прав человека в РФ и на Донбассе

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко выражает сожаление в связи с заявлением генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда об отсутствии оснований для санкций против РФ.

"Генсек СЕ Ягланд, которого украинские эксперты назвали наибольшим дипломатическим разочарованием 2017 года, в своей речи в ПАСЕ пошел еще дальше, чем обычно, и заявил, что аннексия и оккупация не могут быть основаниями для санкций. Мол, только прямое нарушение 4-й статьи Европейской конвенции по правам человека, такие, как смертное наказание, истязание, принудительный рабский труд. Неужели в Страсбург не доходят новости из Украины?", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Она напомнила о расстрелах на Донбассе, случаях истязания заложников и насилия над ними, привлечении их к рабскому труду, истязании в российских тюрьмах крымчан-граждан Украины. "Чийгоз и Умеров (освобожденные заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз - ИФ) рассказывали об этом в СЕ", - отметила первый вице-спикер.

"Так стыдно, что и европейские коллеги делают вид, что этого не знают. Но наша миссия - как бы им не было неприятно это слышать - каждый раз будет напоминать и об их лояльности к пыткам, если они это поддерживают", - заявила И.Геращенко.

По ее словам, в группе Европейской народной партии сейчас идет презентация кандидатов на должность Комиссара по правам человека. "Задала вопрос, как они собираются фиксировать нарушение прав человека на оккупированных территориях, бороться с насилием и пытками, незаконным содержанием и рабской трудом. Мой вопрос продолжила Мария Ионова (заместитель председателя Комитета по вопросам европейской интеграции, народный депутат фракции БЮП - ИФ), которая задала вопрос об освобождении заложников и поддержке украинских журналистов - пленниках, Сущенко, Асеева, Семены, режиссера Сенцова", - рассказала политик.

"Это будет очень тяжелая сессия и тяжелый год, мы видим, как много европейцев стремятся закрыть глаза на очевидные вещи, отстаивать ценность диалога, забывая о ключевых ценностях - праве на жизнь. Но мы, украинская делегация, не собираемся плыть по течению и дать возможность забыть о Крыме и Донбассе, заговорить эти темы", - резюмировала И.Геращенко.