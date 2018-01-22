Волкер посетит Киев и Донбасс на текущей неделе

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер планирует посетить Украину на этой неделе, сообщает Украинская служба "Голоса Америки" в понедельник со ссылкой на комментарий самого политика.

"Для того, чтобы ознакомиться с ситуацией в регионе, Волкер в среду, 24 января, поедет на восток Украины, а уже 25 января проведет встречи с украинскими должностными лицами в Киеве", - говорится в сообщении.

После этого, в пятницу, 26 января, в Дубаи К.Волкер планирует встретиться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. "Во время переговоров стороны обсудят состояние конфликта на востоке Украины, перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии", - пишет издание.

При этом К.Волкер назвал "шагом назад" прошлую встречу с В.Сурковым, прошедшую 13 ноября 2017 года в Белграде, отметив, что РФ была не готова к восприятию идеи о введении полноценной миротворческой миссии ООН на Донбасс. "Это была приязненная встреча и позитивная дискуссия, но это был шаг назад. Мы увидим, что будет на нашей следующей встрече", - сказал спецпредставитель США.

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы, координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская подтверждает, что К.Волкер посетит Украину на текущей неделе. "Господин Волкер будет в конце этой недели в Украине. 25-26-го (января – ИФ), если я не ошибаюсь", - сказала она в эфире "5 канала" в понедельник.

По словам представителя Украины, одним из ключевых вопросов встречи будет введение миротворческой миссии на Донбасс. "Это не будет что-то новое, вряд-ли будут какие-то новые вводные позиции, но видения со всех сторон озвучиваются и в этой тематике. И США, по крайней мере, в лице Волкера, заинтересованы в реальной миротворческой миссии, поскольку этот конфликт не может быть преодолен без эффективной третьей стороны, а третья сторона – это не просто наблюдатели: это те, кто могут присутствовать и своим присутствием превентивно обеспечить отсутствие боевых действий или невмешательство агрессора в любые события, которые будут развиваться далее", - отметила О.Айвазовская.

Она отметила, что К.Волкер посещаеьт Украину в обязательном порядке каждый раз перед встречей с В.Сурковым. "И очень часто во время этих визитов встречается со многими заинтересованными сторонами, которые по-своему воспринимают и РФ, роль РФ в конфликте, как-то отдельные народные депутаты… и с неправительственными организациями, и с правозащитниками, то есть он не дистанционно понимает суть проблемы. И только после этого он встречается с господином Сурковым", - рассказала представитель Украины.

"Я думаю, ни для кого не секрет жизненная позиция господина Волкера относительно РФ, еще до назначения его в этот очень непростой формат коммуникации с Сурковым, тем не менее, этот диалог будет продолжаться", - добавила О.Айвазовская.

Как сообщалось, ранее в понедельник министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встреча К.Волкера и В.Суркова состоится "в ближайшее время".

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал "Интерфаксу", что "встреча согласована и запланирована в ближайшие четыре-пять дней" и пройдет "не в Сербии, как ранее, а предварительно в одной из восточных стран".