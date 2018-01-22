Политика

07:15 22.01.2018

Тереза Мэй исключила возможность повторного референдума о Brexit

Тереза Мэй исключила возможность повторного референдума о Brexit

Британский премьер-министр Тереза Мэй исключила возможность проведения повторного референдума о выходе Великобритании из состава ЕС.

"Парламент дал британским гражданам право выбора, и они приняли решение", - заявила она в интервью изданию Bild, отметив, что Великобритания покидает ЕС, а не Европу, и не планирует "сжигать мосты".

Палата общин 17 января приняла в третьем чтении закон о Brexit. Дата выхода из ЕС назначена на 29 марта 2019 года.

После того, как на референдуме 2016 года большинство британцев проголосовало за отделение от Евросоюза, тема пересмотра результатов референдума возникала неоднократно. Под петицией с таким предложением подписались миллионы человек; парламент Шотландии высказался за повторное голосование, однако его проведение было отложено на неопределенный срок.

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Интерфакс-Украина
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