В Брюсселе пройдет заседание совета ЕС по иностранным делам

С обсуждения текущих актуальных вопросов международной повестки начнется в понедельник в Брюсселе заседание Совета ЕС по иностранным делам.

"Для высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини это будет возможность затронуть тему постановлений, которые ожидается принять на этом заседании. Это постановления по Ираку и Зимбабве. Будет также упомянуто постановление по интегрированному подходу к кризисному управлению в продолжение консолидации европейской политики безопасности и обороны", - сообщил, представляя журналистам в минувшую пятницу программу работы Совета ЕС высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности.

По его словам, Ф.Могерини также "коротко расскажет о своем недавнем визите на Кубу". "А затем она выступит с небольшим отчетом о совещании 11 января Европейского союза в формате E3 с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом. Речь идет о сообщении, касающемся состояния наших отношений с Ираном в рамках действующих обязательств по ядерному соглашению", - сказал источник.

Он отметил при этом, что в ЕС в настоящее время оценивают последствия заявления президента США по вопросу Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана.

Ожидается также, что в ходе этой общей дискуссии Бельгия поднимет вопрос о ситуации в Демократической Республике Конго ввиду тревожного развития обстановки в стране, где нарастает напряженность между разными политическими силами.

Первым из главных пунктов повестки дня будет рассмотрен вопрос о перспективах партнерства Евросоюза с государствами Африки, Карибского бассейна и Тихого океана (АКТ). По словам источника, Ф.Могерини и член Еврокомиссии по международному сотрудничеству и развитию Невен Мимица представят подготовленные в декабре минувшего года рекомендации Европейской комиссии о будущем соглашения Котону, действие которого истекает в феврале 2020 года.

"Уже полтора года мы интенсивно работаем над "пост-Котону". Совет в понедельник будет иметь возможность для первого обмена мнениями между министрами иностранных дел о политических перспективах этого будущего этапа, о том, какими будут наши отношения с партнерами из АКТ", - добавил собеседник журналистов, отметив, что это начало процесса подготовки к мандату на переговоры, который, как планируется, должен быть утвержден в мае, когда состоится Совет ЕС по вопросам развития, а сами переговоры могут начаться предстоящим летом.

Затем главы МИД стран ЕС обсудят Ливию. Как сообщил источник, новый специальный представитель генерального секретаря ООН по Ливии Гассан Саламе не может прибыть в Брюссель на заседание Совета ЕС, поэтому он проведет видеоконференцию и поделится с министрами своей оценкой ситуации, после чего они рассмотрят, каким образом и в какой степени могут поддержать политический процесс в этой стране.

Наконец, главы МИД ЕС обратят свое внимание на ближневосточный мирный процесс, положение в Израиле и на палестинских территориях. Основная задача ЕС - это "продолжение работы над проектом создания палестинского государства, в который ЕС много инвестировал в последние годы".

"Мы изучим опции, альтернативы, которые имеются у нас для реализации этой задачи, потому что мы считаем, что построение палестинского государства помогает сохранить жизнеспособность решения (ближневосточного кризиса - ИФ) через сосуществование двух государств", - продолжил европейский чиновник.

Сразу за этими дискуссиями последует неформальный обед с председателем Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.

Министров будут интересовать "общий контекст, двусторонние отношения, другие региональные проблемы и последствия для геополитической обстановки". "Это те же самые вопросы, которые обсуждались с господином (премьер-министром Израиля Биньямином - ИФ) Нетаньяху в декабре (по случаю Совета ЕС по иностранным делам 11 декабря 2017 года в Брюсселе - ИФ). Мы полагаем, что структура дискуссии повторит ту, которая была в декабре", - уточнил высокопоставленный функционер ЕС.

Дискуссия, отметил он, будет строиться на известной позиции ЕС по статусу Иерусалима, важности решения кризиса через сосуществование двух государств, вопросу строительства израильских поселений, предсказуемости финансирования для палестинских властей.

В связи с этим собеседник СМИ напомнил о предстоящем в Брюсселе 31 января внеочередном совещании международной группы доноров для Палестины под председательством Норвегии, цель которого - обсуждение совместного финансирования на 2018 год потребностей палестинцев.

Отвечая на вопросы, чиновник ЕС заявил, что в Брюсселе считают, что в интересах Европейского союза и всего международного сообщества, чтобы деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) продолжалась ради обеспечения палестинцам приемлемых условий жизни.

"Европейский союз длительное время является партнером UNRWA. Уже около 25 лет ЕС регулярно вносит вклад в бюджет этого органа, как, впрочем, и государства-члены. UNRWA работает в чрезвычайно трудной среде. Обстановка сложна, разумеется, и на самой палестинской территории, но и в регионе в целом", - отметил он, комментируя по просьбе журналистов решение США воздержаться от взноса в бюджет этой организации.

"Не думаю, что можно говорить о том, что американское финансирование UNRWA полностью прекращено. Они аннулировали часть взноса за 2018 год. Я так понял это заявление американских властей. Но это не значит, что финансирование полностью отменено", - сказал источник.

По его мнению, чтобы делать окончательные выводы, надо понаблюдать за дальнейшим развитием ситуации.

"В долгосрочной перспективе крайне важно поддерживать этот необходимый орган ООН, чтобы его деятельность продолжалась", - убежден европейский чиновник.

Перед началом заседания Совета ЕС как такового утром в понедельник состоится еще одно неформальное мероприятие - завтрак министров с президентом Европейского инвестиционного банка Вернером Хойером, в ходе которого будет обсуждаться предложение ЕИБ создать филиал по финансированию развития.

"Высокий представитель ЕС сочла важным, чтобы министры иностранных дел могли его выслушать и обменяться с ним мнениями, так как решения, принимаемые по тем или иным целевым фондам (для развития - ИФ), также имеют политический характер", - объяснил источник контекст этой встречи, инициированной главой дипломатии ЕС Ф.Могерини.