Политика

15:02 21.01.2018

Порошенко: Удерживаемый украинскими военными фронт – это рубеж между демократией и диктатурой

Порошенко: Удерживаемый украинскими военными фронт – это рубеж между демократией и диктатурой

Фронт, удерживаемый украинскими военными, является рубежом между демократией и диктатурой, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Во времена агрессии РФ несокрушимый боевой дух войска - это надежная броня нашего государства. Наши воины твердо удерживают фронт, который, в действительности, является рубежом между демократией и диктатурой",- написал П.Порошенко в своем микроблоке в соцсети Twitter в воскресенье.

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