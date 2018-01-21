Порошенко: Удерживаемый украинскими военными фронт – это рубеж между демократией и диктатурой

Фронт, удерживаемый украинскими военными, является рубежом между демократией и диктатурой, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Во времена агрессии РФ несокрушимый боевой дух войска - это надежная броня нашего государства. Наши воины твердо удерживают фронт, который, в действительности, является рубежом между демократией и диктатурой",- написал П.Порошенко в своем микроблоке в соцсети Twitter в воскресенье.