Порошенко уполномочил главу Минюста на подписание двух Европейских конвенций по админделам

Президент Украины Петр Порошенко уполномочил министра юстиции Павла Петренко на подписание двух Европейских конвенций.

"Уполномочить министра юстиции Украины Петренко Павла Дмитриевича на подписание Европейской конвенции о вручении за границей документов по административным делам, совершенной 24 ноября 1977 года в Страсбурге", - говорится в распоряжении главы государства №15/2018-рп от 19 января.

Другим распоряжением (№16/2018-рп) П.Порошенко уполномочил главу Минюста на подписание от имени Украины Европейской конвенции о получении за границей информации и доказательств по административным делам, совершенной 15 марта 1978 года в Страсбурге.