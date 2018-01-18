Политика

19:10 18.01.2018

В законопроекте об антикоррупционном суде будут учтены рекомендации Венецианской комиссии и МВФ – И.Луценко

В законопроекте об антикоррупционном суде будут учтены рекомендации Венецианской комиссии и МВФ – И.Луценко

Законопроект об антикоррупционном суде претерпит изменений после первого чтения в Верховной Раде, будут учтены рекомендации Венецианской комиссии и Международного валютного фонда, и по оптимистичным прогнозам суд сможет начать работу через полгода, заявила представитель президента в парламенте, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.

"Относительно закона об антикоррупционном суде. Следующую сессию мы начнем с включения его в повестку дня. Далее начнется серьезная работа депутатского корпуса. Сначала внесенный президентом законопроект должен пройти профильный комитет, где специалисты зададут первый тон. Затем первое чтение, где мы услышим замечания и увидим позиции фракций", - написала И.Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Она допустила, что может быть создана рабочая группа для выработки основных тезисов законопроекта об антикоррупционном суде. "Кстати, к этому призвал и президент - создать такую группу еще до внесения законопроекта для выработки основных тезисов, которые объединят зал во время голосования", - отметила нардеп.

"Конечно, будут учтены рекомендации Венецианской комиссии, МВФ. Будем искать консенсус и, конечно, законопроект будет в той или иной степени изменен. Но закон об антикоррупционном суде будет принят", - добавила она.

По ее словам, по оптимистичным прогнозам антикоррупционный суд сможет начать работу "где-то через полгода, с учетом всех процедур".

Ранее в этот день пресс-секретарь МВФДжерри Райс сообщил ,что Международный валютный фонд ожидает коррекции законопроекта об Антикоррупционном суде во время его подготовки ко второму чтению.

"Письмо, которое мы направили властям, выражает обеспокоенность по поводу несоответствия некоторых положений законопроекта обязательствам Украины в рамках программы (EFF – ИФ) и рекомендациям Венецианской комиссии. Мы надеемся, что власти примут во внимание позицию МВФ и законопроект будет доработан между чтениями в парламенте", - сказал он во время традиционного брифинга в Вашингтоне в четверг.

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