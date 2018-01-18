Сайдик рассчитывает, что 2018 год будет решающим в выполнении минских соглашений

Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе Мартин Сайдик надеется, что текущий год станет решающим в выполнении соглашений по Донбассу.

"Я выражаю надежду, что этот год станет решающим для воплощения минских соглашений", - заявил М.Сайдик в четверг в Минске по итогам заседания ТКГ.

Спецпредставитель подчеркнул, что "ТКГ остаётся единственным постоянным форматом по решению конфликта на востоке Украины и который работает над разрешением и решает актуальные проблемы, такие как обмен удерживаемыми".