Политика

18:59 18.01.2018

Сайдик рассчитывает, что 2018 год будет решающим в выполнении минских соглашений

Сайдик рассчитывает, что 2018 год будет решающим в выполнении минских соглашений

Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе Мартин Сайдик надеется, что текущий год станет решающим в выполнении соглашений по Донбассу.

"Я выражаю надежду, что этот год станет решающим для воплощения минских соглашений", - заявил М.Сайдик в четверг в Минске по итогам заседания ТКГ.

Спецпредставитель подчеркнул, что "ТКГ остаётся единственным постоянным форматом по решению конфликта на востоке Украины и который работает над разрешением и решает актуальные проблемы, такие как обмен удерживаемыми".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На следующем заседании ТКГ стороны продолжат работу по ускорению процесса освобождения незаконно удерживаемых украинцев

В ОБСЕ рассчитывают на успех переговоров между Москвой и Киевом о возвращении России в СЦКК

В Минске начались встречи подгрупп ТКГ

И.Геращенко поставит вопрос освобождения удерживаемых в Донецке подростков на заседании ТКГ в Минске

Геращенко предлагает обсудить в "нормандском формате" привлечение МККК к поиску пропавших без вести на Донбассе

Беларусь в 2017 году организовала 26 встреч ТКГ по Донбассу

Площадку переговоров по Донбассу необходимо перенести из Минска в Вену, - Тарута

Киев на заседании ТКГ возложил на Москву полную ответственность за обеспечение безопасности СММ ОБСЕ в ОРДЛО

ТКГ подтвердила необходимость обмена удерживаемых до праздников, прекратить огонь с 00:00 23 декабря

В Минске начались встречи подгрупп ТКГ

ПОСЛЕДНЕЕ

Франция и Великобритания подписали новое соглашение по противодействию нелегальной миграции

Информационные операции РФ в Украине, Молдове, ЕС и США - основание для запрета трансляции российских новостей, считают в БПП

Представители Украины в ТКГ считают, что следующее освобождение заложников должно произойти в кратчайшие сроки

В законопроекте об антикоррупционном суде будут учтены рекомендации Венецианской комиссии и МВФ – И.Луценко

Генсек ООН: угроза, которую представляет ОМУ, набирает силу, ситуация на Корейском полуострове - самая опасная в мире

Киев будет инициировать создание в ТКГ рабочей подгруппы по обсуждению модальностей возвращения Украине контроля над границей с РФ на Донбассе – Олифер

Оппоблок: Законом по Донбассу власть еще раз показала, что не заинтересована в восстановлении мира в стране

Нардепы вновь отказались включить в повестку дня сессии Рады законопроекты об антикоррупционном суде

Генштаб Турции отдал приказ о мобилизации войск на границе с Сирией

Рада разрешила допуск военных других государств на учения в Украину

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА