Политика

17:08 18.01.2018

Киев и ОРДЛО обменялись списками удерживаемых лиц

Киев и ОРДЛО обменялись списками удерживаемых лиц

Представители Украины и Отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) осуществили обмен списками удерживаемых лиц, сообщает пресс-секретарь украинского представителя в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Освобождение заложников является основным направлением работы гуманитарной подгруппы. В этом году стороны уже обменялись списками удерживаемых лиц. Считаем, что следующее освобождение должно произойти в кратчайшие сроки", - написала она в четверг вечером по итогам заседания ТКГ в Минске.

Она добавила, что украинская сторона продолжит лоббировать инициативу Международного комитета Красного Креста по созданию международного механизма поиска пропавших без вести.

Как сообщалось, 27 декабря 2017 года были освобождены 74 незаконно удерживаемых украинца. Стороне ОРДЛО были переданы 233 лица. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

10 января 2018 года уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская сообщила, что украинская сторона и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) запланировали на 18 января встречу для обмена списками удерживаемых лиц с целью их дальнейшего обмена. "Сейчас проводится очень важная и очень нужная работа, когда мы снова актуализируем списки - каждый у себя. Мы должны встретиться 18 января и обменяться актуальной информацией и актуальными списками. После этого начнутся переговоры относительно следующего этапа (обмена – ИФ)", - сказала В.Лутковская.

Она также уточнила, что Украина будет запрашивать для обмена как минимум 20 человек, удерживаемых на неподконтрольной территории. "Украина изначально разыскивала более 94 человек. К сожалению, были освобождены в рамках последней процедуры 74 человека. Соответственно, еще как минимум 20 человек находятся на неподконтрольной территории. И список тех, за кого мы будем бороться, наверное, даже будет больше", - сказала она.

11 января спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы, лидер общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктор Медведчук сказал: "На территории Украины по состоянию на 4 января находятся 83 человека, которые разыскиваются ОРДЛО и подтверждены украинской стороной. В свою очередь, на территории ОРДЛО подтверждено 29 человек, разыскиваемых нами".

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