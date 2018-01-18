Нардепы вновь отказались включить в повестку дня сессии Рады законопроекты об антикоррупционном суде

Верховная Рада на вечернем пленарном заседании в четверг не включила в повестку дня сессии президентский (№7440) и альтернативные законопроекты о высшем антикоррупционном суде.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после безуспешного голосования за включение этих законодательных инициатив на утреннем пленарном заседании, спикер Верховной Рады на вечернем заседании вновь дважды ставил этот вопрос на голосование.

Однако народные депутаты не поддержали включению в повестку дня, отдав менее 226 минимально необходимых голосов для принятия решения.

"Несомненно, все сходятся во мнении, что нам придется его доработать, чтобы он был в той редакции, которую предложила Венецианская комиссия", - сказал А.Парубий.