СНБО утвердил основные показатели гособоронзаказа на 2018-2020 годы

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в среду утвердил "Основные показатели государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы".

"Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел и утвердил "Основные показатели государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы". Представленный на рассмотрение СНБО Украины проект основных показателей государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы базируется на финансовом ресурсе, определенном в государственном бюджете Украины на этот год, и показателях следующих двух лет, предусмотренных основными направлениями бюджетной политики на 2018-2020 годы", - сообщает пресс-служба СНБО.

Приоритетными направлениями государственного оборонного заказа в 2018 году должно стать обеспечение Вооруженных сил Украины современной ракетной и бронетанковой техникой; средствами радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны; беспилотными авиационными комплексами, антиснайперскими системами и др.

"Наш ОПК уже способен обеспечить выполнение сложных и масштабных программ", - отметил секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщив, что в текущем году запланировано увеличение финансирования гособоронзаказа до уровня 21,3 млрд грн, что на 37% больше, чем в 2017 году.

По его словам, нужно предпринять все возможные меры для того, чтобы "каждая гривня сработала на повышение уровня оснащения украинского войска новейшими образцами вооружения и военной техники".

По результатам выполнения гособоронзаказа в 2017 году в ВСУ поставлено почти 2,5 тыс. образцов вооружения, военной техники и специальных изделий и более 27 тыс. ракет и боеприпасов.