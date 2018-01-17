СНБО одобрил законопроект "О национальной безопасности Украины", разработанный во взаимодействии с экспертами НАТО, США и ЕС

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в среду одобрил проект закона "О национальной безопасности Украины".

"На заседании члены СНБО Украины обсудили и поддержали проект закона "О национальной безопасности Украины". Этот закон разрабатывался в тесном взаимодействии с экспертами НАТО, США и Европейского Союза с целью приведения украинской законодательной базы в соответствие со стандартами государств-членов НАТО", - сообщает пресс-служба СНБО.