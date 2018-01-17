Политика

18:53 17.01.2018

Президент пообещал "вот-вот" представить кандидатуры в ЦИК – Айвазовская

Президент пообещал "вот-вот" представить кандидатуры в ЦИК – Айвазовская

Президент Украины Петр Порошенко пообещал в ближайшее время внести в парламент кандидатуры новых членов Центральной избирательной комиссии, сообщила координатор избирательных программа гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

На своей странице в Facebook она написала, что в среду состоялась первая в 2018 году встреча неправительственных организаций с президентом. По ее словам, были согласованы ряд позиций, которые важны накануне следующего 2019 года президентских и парламентских выборов в Украине.

"Действующая комиссия является "кривой уткой" (не оскорбление, если так даже последний год каденции американских президентов называют) и не способна к внутренним реформам, а также подготовке к тяжелым выборам 2019 года. Президент обещал, что представление вот-вот состоится", - отметила О.Айвазовская.

Координатор "Опоры" также указала, что в процесс второго чтения Избирательного кодекса президент не будет вмешиваться. "Поэтому ждем месяцев рассмотрения поправок и безуспешного голосования во втором чтении (по состоянию на сейчас - реалистичный сценарий)", - прогнозирует она.

О.Айвазовская подчеркнула, что у президента и правительства есть политическая воля на изменение законодательства по неотвратимости наказания за совершение преступлений против избирательных прав. "Надеюсь на результат еще весной, а не в ходе самой кампании. Важно, что не выучены уроки и предыдущих лет, как, например, вмешательство в работу ИАС "Выборы" ЦИК", - добавила она.

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