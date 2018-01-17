Нардепы из фракции БПП сорвали заседание комитета Рады по иностранным делам

Народные депутаты из фракции "Блок Петра Порошенко", представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко и руководитель постоянной делегации украинского парламента в ПАРЕ Владимир Арьев покинули заседание комитета по иностранным делам, после чего оно было досрочно закрыто.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", во время обсуждения кандидатуры депутата Виктора Еленского (фракция "Народный фронт") по включению в состав постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ В.Арьев и И.Луценко покинули заседание комитета, не объясняя причин. После этого председатель комитета Анна Гопко вынуждена была закрыть заседание в связи с отсутствием кворума.

До закрытия комитет успел рассмотреть только два вопроса повестки дня: рекомендовал Верховной Раде принять заявление об осуждении испытаний оружия массового поражения Корейской народно-Демократической Республикой (проект постановления №7434) и заслушал вопрос о стратегических приоритетах внешней политики Украины и направлениях межпарламентского сотрудничества Верховной Рады в 2018 году.

Вопросы повестки дня о деятельности правоохранительных органов по информированию ЕС относительно уголовного преследования бывших украинских высших должностных лиц, к которым применены ограничительные меры с целью введения международных санкций ЕС, о принятых мерах для повышения эффективности работы национально-культурного центра Украины в Москве, законопроект о дипломатической службе остались нерассмотренными.

В настоящее время в составе постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ находится 23 народных депутата (согласно квоте, выделенной Украине, в составе ее делегации может быть до 24 человек - 12 членов и 12 заместителей членов делегации).