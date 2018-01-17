Политика

17:06 17.01.2018

Нардепы из фракции БПП сорвали заседание комитета Рады по иностранным делам

Нардепы из фракции БПП сорвали заседание комитета Рады по иностранным делам

Народные депутаты из фракции "Блок Петра Порошенко", представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко и руководитель постоянной делегации украинского парламента в ПАРЕ Владимир Арьев покинули заседание комитета по иностранным делам, после чего оно было досрочно закрыто.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", во время обсуждения кандидатуры депутата Виктора Еленского (фракция "Народный фронт") по включению в состав постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ В.Арьев и И.Луценко покинули заседание комитета, не объясняя причин. После этого председатель комитета Анна Гопко вынуждена была закрыть заседание в связи с отсутствием кворума.

До закрытия комитет успел рассмотреть только два вопроса повестки дня: рекомендовал Верховной Раде принять заявление об осуждении испытаний оружия массового поражения Корейской народно-Демократической Республикой (проект постановления №7434) и заслушал вопрос о стратегических приоритетах внешней политики Украины и направлениях межпарламентского сотрудничества Верховной Рады в 2018 году.

Вопросы повестки дня о деятельности правоохранительных органов по информированию ЕС относительно уголовного преследования бывших украинских высших должностных лиц, к которым применены ограничительные меры с целью введения международных санкций ЕС, о принятых мерах для повышения эффективности работы национально-культурного центра Украины в Москве, законопроект о дипломатической службе остались нерассмотренными.

В настоящее время в составе постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ находится 23 народных депутата (согласно квоте, выделенной Украине, в составе ее делегации может быть до 24 человек - 12 членов и 12 заместителей членов делегации).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Рада не поддержала поправку о разрыве дипотношений с РФ

Нардеп Ничипоренко покинул группу "Вiдродження" в Раде

Рада в среду продолжит рассматривать поправки к законопроекту об обеспечении суверенитета на Донбассе

Парубий: Рада рассмотрит все правки к законопроекту по Донбассу и в четверг будет голосовать

Рада продолжит рассмотрение законопроекта по Донбассу на вечернем заседании

В Раде есть голоса для принятия законопроекта по Донбассу, уверены в БПП

Рада рассматривает законопроект по Донбассу

Луценко в среду отчитается о ходе спецконфискации средств Януковича в комитете Рады

Депутатскую группу "Воля народа" в Раде не распускают, потому что есть желающие в нее вступить – Парубий

"Нарфронт" и "радикалы" в Раде поддержат законопроект по Донбассу во втором чтении

ПОСЛЕДНЕЕ

Чтобы РФ согласилась на украинский формат миротворческой миссии ООН на Донбассе, нужен комплекс шагов - Кравчук

Кравчук: Заявления Путина о технике в Крыму - демагогия

Вопрос о вступлении Украины в НАТО можно выносить на референдум, так как в обществе есть поддержка – Л.Кравчук

Денонсация "большого договора" Украины и РФ не освободит Москву от ответственности за нарушение госграниц Украины

Расследование мошенничества в "ПриватБанке" станет шагом в борьбе с коррупцией - посольство США

И.Геращенко требует от Кабмина дать точные цифры убытков от блокады Донбасса

Хорватия поддерживает позицию о продолжении санкций в отношении РФ

Врач Белого дома: сейчас президент Трамп очень здоров

Порошенко провел новогодние праздники в Киеве, Ивано-Франковске и на Мальдивах

Порошенко призывает оппозицию балансировать градус внутриполитической борьбы с учетом ситуации на востоке Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА